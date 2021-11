Business news: Russia, indice Pmi settore terziario scende sotto livello critico a 48,8 punti a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Purchasing managers index (Pmi) del settore terziario in Russia è sceso a ottobre a 48,8 punti, in calo rispetto al valore di settembre di 50,5 punti e sotto il livello critico di 50. E' quanto emerge dai dati del fornitore di informazioni globale "IHS Marikt", dai quali emerge il ritmo di contrazione più rapido dell'indice Pmi dal dicembre 2020. Il calo dell'attività nel settore dei servizi russo viene associato alla debolezza della domanda dei clienti e alla ripresa del calo dei nuovi ordini, per la prima volta quest'anno. (Rum)