Business news: Volkswagen, il consiglio di fabbrica ha sfiduciato l'Ad Diess

- Il consiglio di fabbrica del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha sfiduciato l'amministratore delegato Herbert Diess. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la decisione è la prima mossa per rimuovere il dirigente dall'incarico assunto nel 2018. La rappresentanza dei lavoratori si è espressa contro Diess il 27 ottobre scorso, ma la notizia è trapelata soltanto nei giorni scorsi. Si aggrava dunque il conflitto all'interno della dirigenza di Volkswagen, scoppiato alla seduta del consiglio di sorveglianza del 24 settembre. Allora, Diess annunciò a sorpresa il taglio di 30 mila posti di lavoro nel gruppo. L'Ad ha poi rifiutato un incontro proposto dalla presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen, Daniela Cavallo, e ha convocato i lavoratori a una discussione in sua assenza. Per Cavallo,si è trattato di un comportamento senza precedenti nella storia dell'azienda. “Questa provocazione ci mostra che il dottor Diess continua a non avere alcun interesse a una cooperazione costruttiva”, ha dichiarato la presidente del consiglio di fabbrica di Volkswagen. (Geb)