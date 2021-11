Business news: Spagna, per Endesa utile di 1,4 miliardi di euro nei primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società energetica spagnola del gruppo Enel, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile di 1,459 miliardi di euro, il 14 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo quanto riferito da Endesa in un comunicato, questa diminuzione riflette l'impatto negativo che l'aumento eccezionale dei prezzi dell'elettricità, dovuto principalmente al forte aumento del gas e, in misura minore, dei diritti di emissione di CO2, sta avendo sul suo conto economico. Nonostante questo contesto, l'azienda ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 3,1 miliardi di euro mantenendo i suoi obiettivi fissati per quest'anno. "Siamo consapevoli delle difficoltà affrontate da molte famiglie e clienti industriali a causa degli alti costi dell'energia. Ecco perché siamo aperti al dialogo con il governo per trovare le soluzioni più efficienti per questa situazione economica", ha detto l'amministratore delegato di Endesa Jose Bogas, durante la presentazione dei risultati agli investitori. (Spm)