Business news: Societe Generale, nel terzo trimestre utile netto a 1,6 miliardi di euro

- La banca francese Societe Generale nel terzo trimestre dell'anno ha registrato un utile netto da 1,6 miliardi di euro, l'87 per cento in più su base annua. Il gruppo ha realizzato così il miglior trimestre della sua storia. Il direttore generale di Societe Generale, Frederic Oudea, in un comunicato ha parlato di un trimestre "eccellente" con "performance commerciali e finanziarie elevate in tutti i mestieri". L'utile netto della banca al dettaglio in Francia è aumentato del 59 per cento su base annua, arrivando a 451 milioni di euro. L'attività bancaria al dettaglio e i servizi finanziari internazionali ha registrato 584 milioni di euro, il 73 per cento in più su base annua. (Frp)