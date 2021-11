Business news: Spagna, per Telefonica utile di 706 milioni di euro tra luglio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra luglio e settembre la compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha ottenuto un utile di 706 milioni di euro. L'operatore è tornato in territorio positivo nel terzo trimestre, dopo aver perso 160 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno, come risultato di un impatto negativo di 785 milioni di euro per il deterioramento del business in Argentina. Nei primi nove mesi del 2021, Telefonica ha registrato un utile record di 9,3 miliardi di euro principalmente grazie alle plusvalenze derivanti dal completamento della fusione di O2 e Virgin Media nel Regno Unito e la vendita delle torri Telxius a American Tower. Per mercati, i quattro mercati principali del gruppo, la Spagna contribuisce al 29 per cento degli introiti, la Germania al 18 per cento, il Brasile al 16 per cento ed il Regno Unito al 15 per cento. (Spm)