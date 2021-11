Cop26: Bianchi, educazione allo sviluppo sostenibile diventi spina dorsale percorsi studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento è stato pensato per richiamare tutti i Ministri partecipanti alla Cop26 all'impegno a promuovere maggiormente l'Educazione climatica e allo sviluppo sostenibile, nella convinzione che l'istruzione sia una chiave determinante nella lotta al cambiamento climatico. È stato anche un'occasione per rafforzare il dialogo politico, migliorare la collaborazione intersettoriale e intergovernativa e dare voce ai giovani, proseguendo il confronto avviato in occasione della Youth4Climate di Milano e della Conferenza Mock Cop26. "Per dare una risposta adeguata ai cambiamenti climatici tutti i governi devono costruire interventi di sistema, comuni, non azioni isolate. Abbiamo bisogno di un'alleanza, a livello istituzionale e con tutti i partner coinvolti", ha aggiunto il Ministro Bianchi che, nel corso del suo intervento, ha ribadito gli impegni del Governo italiano, nel settore dell'educazione, in tal senso: il potenziamento dell'Educazione climatica e allo sviluppo sostenibile nell'ambito dell'Educazione civica, in tutti i livelli e gradi dell'istruzione; il Piano "RiGenerazione Scuola", la cui prima settimana nazionale è in corso e sta coinvolgendo migliaia di studenti, che si propone di promuovere i valori e la cultura dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza attiva in ogni istituto scolastico; gli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; le attività e gli impegni condivisi a livello internazionale durante la Presidenza italiana del G20, con il motto "People, Planet, Prosperity". (segue) (Com)