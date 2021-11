Cop26: Bianchi, educazione allo sviluppo sostenibile diventi spina dorsale percorsi studio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'iniziativa, i ministri e i rappresentanti istituzionali presenti hanno potuto confrontarsi direttamente con ragazze e ragazzi rispondendo alle loro domande e alle loro richieste in tema di educazione ambientale e lotta ai cambiamenti climatici. I giovani sono stati i protagonisti anche dell'evento "Youth4Climate at Cop26", organizzato dal Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, d'intesa con il Presidente britannico della Cop26, Alok Sharma, e con il Segretario Esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), Patricia Espinosa. Durante l'incontro è stato presentato il documento "Youth4Climate Manifesto", che contiene i risultati della Conferenza Youth4Climate di Milano e nel quale viene riconosciuto un ruolo importante alle politiche per l'istruzione nella lotta al cambiamento climatico. Ragazze e ragazzi coinvolti hanno avuto l'opportunità di discutere le loro proposte concrete con i Ministri partecipanti alla Cop26. "Siamo qui per consolidare il legame tra i giovani e i governi, per costruire un'alleanza mondiale per salvare il Pianeta", ha concluso il ministro Bianchi. (Com)