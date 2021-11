Bolivia: inchiesta su invio illegale di armi dall'Ecuador, agli arresti ex capo della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team di magistrati boliviani che indaga sul presunto invio illegale di gas lacrimogeni dall'Ecuador alla Bolivia a novembre del 2019 ha ordinato l'arresto dell'ex capo del Dipartimento armi e munizioni della Polizia. Secondo gli inquirenti, riporta il quotidiano "El Deber", l'ufficiale sarebbe stato incaricato di viaggiare a Quito per portare clandestinamente in Bolivia le munizioni che sarebbero state poi usate dalle forze dell'ordine per sedare le proteste sociali in corso nel Paese nel contesto dell'insediamento del governo ad interim di Jeanine Anez. L'indagato avrebbe fatto uso di un volo charter allestito appositamente e le munizioni, una volta sbarcate nell'aeroporto internazionale di El Alto a La Paz, sarebbero state trasportate in una caserma della polizia con nove veicoli blindati senza rispettare nessun protocollo relativo al registro di ingresso. A conferma dell'irregolarità dell'operazione, sarebbe la richiesta di restituzione delle munizioni effettuata da parte dell'attuale governo dell'Ecuador di Guillermo Lasso. (segue) (Brb)