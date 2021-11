Cina: “Wsj”, colosso immobiliare in crisi Evergrande vende jet privati per recuperare denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso immobiliare cinese Evergrande, da mesi al centro di un vero e proprio crack finanziario, ha raccolto più di 50 milioni di dollari il mese scorso grazie alla vendita di due dei suoi jet privati. Lo scrive il “Wall Street Journal”, citando fonti che hanno familiarità con la questione. La società di Shenzhen è alla ricerca di denaro per tentare di evitare un default sul suo debito in dollari statunitensi. Investitori statunitensi del settore hanno acquistato gli aerei, entrambi jet Gulfstream, e le transazioni si sono chiuse a ottobre. Evergrande ha avuto in dotazione almeno quattro aerei e ne ha un altro in ordine, secondo i registri online e un’altra fonte citata dal “Wsj”. I velivoli venivano utilizzati dal fondatore e presidente del gigante immobiliare, Hui Ka Yan, e da altri dirigenti per viaggiare in tutto il mondo. I due jet Gulfstream che Evergrande ha recentemente venduto erano i più piccoli della “flotta” aziendale. La società è attualmente alla ricerca di un acquirente per un aereo a fusoliera larga Airbus ACJ330, molto più grande rispetto ai due già piazzati. Il gigante immobiliare cinese ha registrato l'equivalente di circa 300 miliardi di dollari di passività alla fine di giugno, inclusi circa 20 miliardi in obbligazioni in dollari in circolazione. I pagamenti su diversi titoli sono in scadenza la prossima settimana.(Nys)