Business news: Germania, pensioni aumenteranno fino al 5,9 per cento nel 2022

- Le pensioni in Germania aumenteranno a luglio del 2022 del 5,2 e del 5,9 per cento, rispettivamente nell’ovest e nell’est del Paese. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, è quanto previsto dall’Agenzia per le pensioni tedesca (Drv), che pubblicherà la comunicazione ufficiale nella giornata di domani, 3 novembre. Dall’aumento saranno interessati i circa 21 milioni di pensionati che vivono in Germania. Per i Laender occidentali, si tratta del maggior incremento delle pensioni dal +5,59 per cento del 1983. Nell’est, l’indennità è salita per l’ultima volta nel 2016, con un +5,95 per cento. La tendenza all’aumento delle pensioni in Germania dovrebbe proseguire nel 2023, con un +4,9 per cento all’ovest e un +5,7 per cento all’est. (Geb)