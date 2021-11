Serbia-Kosovo: inviato Usa Escobar, avanti con il dialogo per normalizzare i rapporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo che (l'iniziativa) unirà le persone, creerà fiducia per sostenere ogni sforzo che avvicini i Paesi economicamente. I leader ci hanno personalmente assicurato che questa iniziativa è aperta ad altri paesi dei Balcani occidentali. È bello avere un mercato regionale con 20 milioni di persone", ha affermato l'inviato Usa. L'amministrazione del presidente Joseph Biden, ha detto infine Escobar, incoraggia anche gli investimenti privati statunitensi in Serbia. "Gli investimenti cinesi erano in vantaggio perché lo Stato li finanzia, ma noi sosteniamo gli investimenti statunitensi in Serbia", ha detto Escobar. L'inviato Usa ha concluso osservando un miglioramento delle relazioni con la Serbia "a scapito" di Mosca. "Le nostre relazioni con la Serbia stanno migliorando a spese della Russia", ha concluso Escobar. (Seb)