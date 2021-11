Kosovo: premier Kurti, la Serbia punta a creare una situazione simile alla Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia vuole creare in Kosovo una situazione simile a quella nella Bosnia Erzegovina, ma Pristina non permetterà tale scenario. Lo ha dichiarato il premier kosovaro, Albin Kurti, in un'intervista all'emittente televisiva britannica "Bbc". "Quando l'Associazione dei comuni a maggioranza serba non è stata attuata, nessun serbo del Kosovo ha mai protestato. E' sempre stata Belgrado ad essere arrabbiata", ha dichiarato Kurti. "Vogliamo buoni rapporti con la Serbia, vogliamo un dialogo in cui discutere sullo status dei futuri rapporti in quanto lo status del Kosovo è qualcosa che è stato sancito dall'opinione della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 che ha stabilito che la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo non viola il diritto internazionale", ha affermato il premier di Pristina. Commentando infine i piani per l'unificazione di Kosovo e Albania, Kurti ha fatto notare di essere stato eletto per creare posti di lavoro e riformare la giustizia per cui intende concentrarsi su queste priorità. In ogni caso, ha rilevato, è "ingiusto" che non ci sia la possibilità di un referendum in Kosovo che "sarebbe un'espressione di libertà del popolo".(Alt)