Kosovo: ufficio Ue accoglie con favore inaugurazione sede terminal doganale a Trepca

- L'ufficio dell'Unione europea in Kosovo accoglie con favore l'inaugurazione della nuova sede del terminal doganale a Trepca. Lo si legge in una nota dell'agenzia Ue. "Accogliamo con favore la notizia che il primo ministro Albin Kurti ha recentemente inaugurato la nuova sede del terminal doganale interno in una struttura di proprietà pubblica, come a Trepca. Incoraggiamo il governo a spostare altri terminali doganali interni in locali di proprietà pubblica. Tale azione è un progresso compiuto nel soddisfare le raccomandazioni sul capitolo doganale nel pacchetto di allargamento dell'Ue e nell'accordo di stabilizzazione e associazione. Tuttavia, chiediamo al governo di rimuovere le tasse associate addebitate a ogni camion per lo scarico obblighi doganali all'ingresso nei terminal interni, poiché non sono in linea con l'Asa e creano un'ulteriore barriera al commercio per le imprese", si legge nella nota. (Alt)