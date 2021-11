Kosovo-Usa: premier Kurti incontra vice assistente segretario di Stato Montgomery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro ha poi menzionato l'importanza dello stanziamento di 100 milioni di euro per il ministero della Difesa nel bilancio dello Stato per il 2022, evidenziando l'importanza del processo di addestramento delle Forze di sicurezza del Kosovo. Il piano di spesa per il 2022, approvato dal governo del Kosovo, stanzia "per la prima volta" 100 milioni di euro per le Forze armate, secondo quanto annunciato la scorsa settimana dal premier kosovaro. Il piano prevede una spesa complessiva di oltre 2,7 miliardi di euro, con 100 milioni di questi dedicati al ministero della Difesa per lo sviluppo delle capacità delle Forze di sicurezza kosovare. (Alt)