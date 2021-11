Kosovo: ministra Giustizia, ex presidente Thaci rifiuta incontro con delegazione governativa a l'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje, partito governativo in Kosovo, si è opposto in passato alla creazione del Tribunale speciale sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ma tale organismo non può essere smantellato ora. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, in un'intervista all'emittente televisiva "Dukagjini Tv". La ministra Haxhiu ha spiegato che rappresentanti del dicastero della Giustizia kosovaro si sono recentemente recati all'Aia per incontrare ex politici imputati davanti al Tribunale Uck. Secondo la ministra, tuttavia, l'ex presidente Hashim Thaci e l'ex presidente del Parlamento Kadri Veseli si sono rifiutati di incontrare la delegazione governativa di Pristina, a differenza di tutti gli altri ex combattenti Uck oggi a l'Aia. Haxhiu ha assicurato che Pristina sta fornendo sostegno finanziario e sta pagando le spese per gli imputati davanti al Tribunale speciale Uck dell'Aia. "Il ministero della Giustizia sta adempiendo alle responsabilità nei loro confronti", ha concluso. (segue) (Alt)