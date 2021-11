Reddito cittadinanza: Fd'I, governo e Tridico chiariscano su scempio indebiti percettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La replica del presidente Inps Tridico evidenzia quanto Fratelli d'Italia abbia colpito nel segno domandando se siano state attuate tutte le possibili soluzioni per evitare che gli italiani onesti, percettori o meno del reddito di cittadinanza, venissero derubati da disonesti che lo hanno ottenuto indebitamente". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che aggiunge: "Fd'I ha presentato molte proposte, sempre bocciate dalla maggioranza, per evitare questo scempio. Alle interrogazioni nel merito già presentate, aggiungiamo oggi la richiesta di un'audizione di Tridico in commissione Lavoro: in quella occasione - aggiunge in una nota - potrà rispondere e, se in grado chiarire, come hanno fatto migliaia di delinquenti ad ottenere questo beneficio a spese degli italiani, senza che l'azienda che presiede abbia potuto evitarlo. Nella prossima seduta parlamentare chiederemo una informativa del governo su quanto sta emergendo, per fare luce su quello che si profila come uno scandalo legato ad uno strumento fallimentare negli obbiettivi e nella organizzazione". Inoltre Fratelli d'Italia "presenterà un esposto alla magistratura affinché possa verificare se rilevi profili di eventuale responsabilità contabile o penale. Contestualmente esprimiamo la piena solidarietà ai lavoratori dell'Inps e a quei dirigenti che da anni subiscono una governance che Fd'I non ritiene all'altezza del ruolo affidato loro, penalizzando uno degli istituti più importanti della nostra Nazione e il suo personale", conclude. (Com)