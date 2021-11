Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha espresso "vivissime congratulazioni" alla filiale della telco italiana "Telecom italia mobile" (Tim) in Brasile per essersi aggiudicata il principale bando di assegnazione delle frequenze 5G nell'asta indetta dal governo del gigante sudamericano. "Vivissime congratulazioni alla TIM Brasil per aver partecipato vittoriosamente alla gara 5G anche nella ristretta fascia dei lotti delle frequenze più importanti", ha dichiarato Azzarello in una nota diffusa oggi, aggiungendo che "ancora una volta la tecnologia italiana, unita ad anni di duro lavoro, contribuisce ad investimenti in settori strategici economico-sociali del Brasile, testimonianza degli stretti legami fra i due Paesi". Tim si è aggiudicata infatti uno dei quattro lotti nazionali della banda da 3,5 GHz gigahertz, con un'offerta complessiva di 431 milioni di real (65,8 milioni di euro), valore del 7 per cento superiore alla base d'asta fissata. La frequenza risulta particolarmente ambita perché considerata ideale per servire le aree urbane. (segue) (Brb)