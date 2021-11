Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'asta è fruttata complessivamente allo Stato brasiliano 46,7 miliardi di real, l'equivalente di circa 7,2 miliardi di euro. Le imprese vincitrici, nazionali e internazionali, hanno ottenuto a cambio il diritto di sfruttare le bande per un periodo di 20 anni, prorogabili. Il modello messo a punto dall'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) ha previsto il dovere di investire parte del capitale per sviluppare l'infrastruttura necessaria, attraverso la previsione di "compromessi di copertura". Un'operazione che dovrebbe quindi portare Internet veloce ovunque, mettendo fine a quelli che il governo ha definito i "deserti digitali". (segue) (Brb)