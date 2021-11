Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto si è discusso sul bando per questa frequenza "governativa", gara per la quale sono stati fissati requisiti di sicurezza più robusti. Una formula nata all'indomani delle polemiche per la possibile partecipazione del colosso cinese Huawei, oggetto di "preoccupazione" per presunte violazioni sulla segretezza, soprattutto da parte della precedente amministrazione Usa del presidente Donald Trump. Brasilia ha più volte detto di non vuole escludere nessun partecipante di nessun Paese, ma l'azienda di Pechino sembrerebbe non avere comunque i requisiti per rispondere all'asta. (segue) (Brb)