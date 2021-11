Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi lotti assegnati, nella giornata di venerdì, sono quelli relativi alla frequenza 26GHz sempre relativa al 5G puro, considerata la banda con la capacità di trasmissione dati più elevata e la latenza più bassa, ovvero il tempo di risposta più basso. La banda è ideale per la copertura di spazi specifici e per le nuove tecnologie che verranno potenziate con il 5G, come l'Internet delle cose (IoT) e l'automazione industriale (industria 4.0). Essendo considerata una nuova gamma, le tecnologie per il suo utilizzo sono ancora in fase di sviluppo. Il mercato 5G nella banda 26GHz è quello destinato a maturare in un periodo di tempo più lungo. L'onere a carico delle aziende assegnatarie è quelli di portare internet in tutti gli istituti scolastici del paese. (segue) (Brb)