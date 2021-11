Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima banda ad essere aggiudicata all'asta nella giornata di ieri, 4 novembre, è stata quella relativa alla frequenza 700 MHz (megahertz). La banda è andata alla brasiliana Winity II Telecom Ltda, legata al fondo di investimenti Fundo Patria. La società ha offerto 1,4 miliardi di real (218,1 milioni di euro), l'805 per cento in più rispetto alla base d'asta. Come obbligo previsto per il vincitore dell'asta la Winity dovrà garantire la creazione di un collegamento Internet lungo 31.000 chilometri di autostrade federali e in zone senza 4G. Grazie alla vittoria della Winity il Brasile avrà a partire da oggi una nuova società autorizzata a offrire servizi di telecomunicazioni a livello nazionale. (segue) (Brb)