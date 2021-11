Usa: New York, procura chiede più tempo per indagini su ex governatore Cuomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore distrettuale di Albany, David Soares, ha chiesto al giudice Holly Trexler più tempo per completare le indagini sull'ex governatore di New York, Andrew Cuomo, accusato di molestie sessuali. Lo scrive la stampa Usa, precisando che il procuratore ha motivato la richiesta affermando che la denuncia penale presentata dallo sceriffo locale sarebbe "potenzialmente difettosa". "Lo sceriffo – si legge nella lettera inviata al giudice - ha presentato unilateralmente e inspiegabilmente una denuncia. Sfortunatamente i documenti sono potenzialmente difettosi, in quanto il poliziotto non ha incluso una dichiarazione della vittima tale da poter aprire un procedimento giudiziario". L’ex governatore Cuomo doveva comparire in tribunale il 17 novembre, ma il tribunale ha concesso un rinvio al 7 gennaio 2022.(Nys)