Colombia: ex presidente Uribe annuncia che non si candiderà alle prossime elezioni (3)

- Il fenomeno del paramilitarismo in Colombia è iniziato alla fine degli anni 80, quando gruppi di civili - soprattutto allevatori, coltivatori e proprietari terrieri - decisero di armarsi per combattere "da destra" le bande armate rivoluzionarie di sinistra. Al momento dell'arresto di Uribe, ad agosto del 2020, il presidente colombiano Ivan Duque aveva affermato di credere "nella innocenza e onorabilità di chi col suo esempio si è guadagnato un posto nella storia della Colombia". "Ho avuto l'onore di conoscere, frequentare, lavorare e costruire un'amicizia con Uribe. L'ho sempre considerato e lo considererò un patriota integro, dedito a servire la Colombia", dichiarava Duque in un video diffuso sui canali social. (Vec)