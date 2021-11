Cile: Pandora Papers, l'8 Camera vota impeachment Pinera con parere negativo commissione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia Pinera, si legge nel dossier dell'Icij, era azionista di maggioranza della compagnia mineraria Dominga, ma pochi mesi dopo l'arrivo alla presidenza, Sebastian l'avrebbe venduta a Carlos Alberto Delano, suo amico di infanzia, con due atti separati: uno, firmato in Cile, con l'importo di 14 milioni di dollari, e l'altro, nelle Isole Vergini Britanniche, per un totale di 138 milioni di dollari. Questa seconda transazione si sarebbe dovuta estinguere in tre rate, l'ultima delle quali avrebbe annesso una clausola: che il governo, dello stesso Pinera, non decidesse la creazione di una zona di protezione ambientale che potesse ostacolare l'installazione e la operatività di una miniera. (segue) (Abu)