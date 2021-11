Municipio Roma III: Caudo (Rf), giunta Marchionne in continuità con la mia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma III la giunta Marchionne è in continuità con la precedente amministrazione. Cosi in una nota Giovanni Caudo, capogruppo di Roma futura in Assemblea capitolina. "In terzo municipio c'è una comunità politica che è nata attorno all'esperienza della giunta e dell'amministrazione che ho presieduto fino a pochi giorni fa - dichiara Caudo -. Con Terzo in Cantiere è stato lanciato, un anno fa, il laboratorio politico aperto a tutte le forze del centrosinistra che ha portato a indicare e sostenere Paolo Marchionne come candidato prima alle primarie e poi alle elezioni del 3 e 4 ottobre e al ballottaggio. Una scelta in continuità ma che guardava al futuro del Municipio. Oggi il presidente Marchionne ha comunicato la sua giunta, frutto esclusivo delle sue scelte. Come Roma Futura non possiamo che registrare elementi di continuità con l'esperienza politica precedente che sono coerenti con il percorso politico svolto sul territorio in tanti mesi. Rispettiamo le scelte del presidente e daremo il nostro contributo all'amministrazione Marchionne. La comunità del centrosinistra ha però un compito più importante: ritrovare la voglia di costruire comunità politiche coese sui territori, questo è l'impegno che prendiamo come Roma futura", conclude Caudo. (Com)