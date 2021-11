Roma: Corrotti (Lega), assessore Lazio si sveglia solo ora su anziano sfrattato da occupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato "si sveglia solo ora" sulla vicenda dell'anziano "sfrattato" da una occupante abusiva. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Lega dipartimento politiche sociali e disabilità. "Bene l'assessore D'Amato che offre supporto all'anziano che si è visto occupare l'abitazione da dei rom durante una visita medica - dichiara Corrotti -. Ciò che sfugge è dove è stato in tutte queste settimane, dato che ne lui ne Zingaretti si sono interessati alla vicenda. Mai come questa volta è bene dire: meglio tardi che mai". (Com)