Usa: rinviato voto alla Camera su pacchetto di riconciliazione Biden

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha rinviato il voto per il pacchetto da circa 2 mila miliardi di dollari destinati a welfare, clima e infrastrutture. Lo riferisce la stampa Usa, che sottolinea in modo piuttosto unanime che si tratta di un'altra battuta d'arresto per l'agenda sociale del presidente Usa, Joe Biden. Sulla decisione hanno pesato ancora una volta le resistenze dell’ala centrista del Partito democratico. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, si è detta certa il pacchetto di riconciliazione che sarà il regalo ai cittadini Usa per il giorno del ringraziamento, ossia il 25 novembre prossimo.(Nys)