Italia-Brasile: ambasciatore Azzarello celebra successo italiana Tim all'asta su 5G (9)

- La seconda banda da 2,3 GHz, accompagnata dall'impegno di collegare il 4G al 95 per cento dell'area urbana dei comuni che non dispongono di questo servizio, è stata aggiudicata alla società brasiliana Claro, per quanto riguarda il lotto relativo alla regione nord e allo stato di San Paolo e alla società brasiliana Brisanet, per il lotto relativo alla regione nordest. Queste due frequenze non riguardano specificamente il 5G puro, ma hanno un enorme valore strategico. Nella visione dell'Anatel e del governo il loto affidamento implicherà la costruzione di una infrastruttura di telecomunicazioni via internet nelle aree del paese che ne sono attualmente completamente sprovviste, ponendo le basi di un successivo approdo anche alla tecnologia 5G. (Brb)