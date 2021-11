Olimpiadi 2026: Sala, Torino ha avuto occasione ora è troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora è il tempo del fare, per Torino è troppo tardi inserirsi nell'organizzazione dei giochi invernali del 2026. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “Non ci fermiamo - per i diritti contro l’odio” al Teatro Elfo Puccini commentando la possibilità che anche il Piemonte possa essere sede dei giochi. "Assolutamente no, è troppo tardi - ha chiarito il sindaco - il Piemonte ha avuto occasione con Torino di farlo al momento giusto, ma per una serie di ragioni non hanno voluto esserci e adesso non possiamo rimettere in discussione tutto. Nella mia cultura c'è sempre un tempo per discutere, uno per agire, un tempo per decidere e un tempo per fare. Adesso siamo solo nel tempo del fare". (Rem)