Cile: Pandora Papers, l'8 Camera vota impeachment Pinera con parere negativo commissione

- La commissione di Revisione della Camera dei deputati del Cile ha espresso parere negativo sulla richiesta di impeachment nei confronti del presidente Sebastian Pinera, accusato in base all'inchiesta giornalistica dei "Pandora Papers" di un presunto conflitto di interessi. Il parere, non vincolante, precede il dibattito e il voto che si terranno lunedì 8 nella plenaria dell'Aula. Per essere approvata, la mozione dovrà essere votata da 78 dei 155 deputati che compongono la Camera. La richiesta di impeachment, depositata il 13 ottobre, si basa sulla denuncia di presunte irregolarità nella vendita della società mineraria Dominga, nel 2010. In particolare, si censura la clausola con la quale Pinera, avrebbe promesso che - una volta presidente - non sarebbero stati opposti vincoli ambientali: procedimento denunciato "in violazione dell'articolo 19 numero 8 della Costituzione". (segue) (Abu)