Cile: Pandora Papers, l'8 Camera vota impeachment Pinera con parere negativo commissione (2)

- Una "evidente manovra politica ed elettorale", ha replicato Pinera in un documento con cui i suoi legali chiedevano alla stessa commissione di dichiarare "inammissibile" il procedimento di impeachment. L'accusa, argomenta lo scritto firmato dall'avvocato Jorge Galvez, si basa su elementi di cui la magistratura era a conoscenza e che ha già valutato come non sufficienti a formulare un'accusa. "Qui non si tratta solo di rispettare il principio della presunzione di innocenza, a cui hanno diritto tutti i cittadini, ma di un'innocenza già dichiarata a livello giudiziario", si legge. Ma nelle carte portate alla luce dal Consorzio internazionale di giornalisti investigativi (Icij), sono emersi elementi nuovi che la giustizia ha deciso di prendere in considerazione. (segue) (Abu)