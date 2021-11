Green pass: Sala, domani più forze dell'ordine, ma vedremo se disposizioni questore saranno rispettate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che ci siano più forze dell’ordine rispetto alla volta scorsa, quando molte forze dell’ordine erano impegnate a Roma per il G20, però a questo punto vedremoCosa succederà. Il questore ha dato delle disposizioni e io non ho nessun elemento per dire se verranno rispettate o meno". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al Teatro Elfo Puccini per l’evento “Non ci fermiamo - per i diritti contro l’odio”, parlando con i giornalisti della manifestazione no green pass di domani, la sedicesima consecutiva. (Rem)