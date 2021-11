Cop26: Bianchi, educazione allo sviluppo sostenibile diventi spina dorsale percorsi studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo raggiungere una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici e adottare modelli di sviluppo più sostenibili solo rafforzando le politiche educative. Per questo ci impegniamo a far sì che l'educazione allo sviluppo sostenibile diventi la spina dorsale dei percorsi di studio e che le scuole e gli ambienti di apprendimento siano maggiormente collegati al contesto naturale, economico e culturale del Paese. L'educazione guida e modella i sistemi sociali ed economici e la sua missione principale è promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza della complessità del mondo in cui viviamo, fornendo loro gli strumenti per agire per il cambiamento". Con queste parole il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha aperto oggi pomeriggio, a Glasgow, l'evento congiunto dei Ministri dell'Istruzione e dell'Ambiente "Together for tomorrow: Education and Climate Action". L'iniziativa, che si è tenuta nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici-Cop26, è stata organizzata dalla Presidenza britannica della Cop26 in partenariato con l'Italia e in collaborazione con l'Unesco e Mock Cop, organizzazione britannica di giovani attivisti ambientali che ha visto anche la presenza di alcuni delegati della Youth4Climate. A dare il via all'incontro, insieme al ministro Patrizio Bianchi, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, i Segretari di Stato britannici, Nadhim Zahawi e Anne-Marie Trevelyan, e la Vice Direttrice Generale per l'Istruzione dell'Unesco, Stefania Giannini. (segue) (Com)