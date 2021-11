© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, interviene al convegno "Lo sballo sballa. Dipendenze e isolamento sociale nei giovani", organizzato dal Comune di Cantù.Teatro "San Teodoro", via Eugenio Corbetta, 7 a Cantù/Co (ore 8:30)VARIEConvegno "Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando l'amore". L'incontro è aperto dall'intervento dell'Arcivescovo emerito di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro. Segue una tavola rotonda con il ministro per le pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il segretario generale Fim-Cisl Roberto Benaglia, il presidente Consorzio Goel, Vincenzo Linarello. Interviene nella terza e ultima parte della mattinata Luciano Manicardi, priore di Bose. Il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, e il presidente, mons. Luca Bressan, rispettivamente, introducono e concludono i lavori.Sede della Caritas Ambrosiana, via San Bernardino 4 e diretta streaming (ore 9:30)L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, partecipa all'incontro “Giovani e vescovi, un dialogo sinodale che porta frutto”. 200 giovani si confrontano con i vescovi delle diocesi lombarde sui temi della vocazione e del lavoro, degli affetti, dell'ecologia, dei riti, dell'intercultura.Duomo di Milano, piazza del Duomo (ore 9:30)punto stampa di Matteo Salvini a margine del workshop organizzato dalla Scuola di Formazione Politica Nazionale della Legacorso Venezia 47 (ore 10)La segretaria del Partito Democratico Milano Metropolitano, Silvia Roggiani, e Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato, partecipano a una discussione sull'esito delle elezioni amministrative.Circolo Pd, via Hermada, 8 (ore 10)Prima edizione del National Geographic Fest con l'obiettivo di rilanciare la sfida dei giovani della green generation. Partecipano i fondatori di Ener2Crowd, piattaforma italiana di energy crowdfunding.Anteo City Life e City Life Shopping District, piazza Tre Torri, 1/l, (ore 10)Inaugurazione del Progetto Scuole Futuriamo. Disegnando il Domani, promosso da Hines.Via degli Aldobrandini angolo Via dei Rospigliosi (ore 11) (Rem)