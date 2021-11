Iraq: Baghdad, scontri a fuoco tra forze di sicurezza e manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri tra le forze di sicurezza e i gruppi di manifestanti filo-iraniani che protestano contro i risultati delle scorse elezioni parlamentari nella capitale dell'Iraq, Baghdad, hanno preso una piega “pericolosa”. Lo ha riferito una fonte della sicurezza al portale informativo iracheno “Shafaq”, secondo il quale hanno avuto luogo alcuni scontri a fuoco tra manifestanti e forze di sicurezza davanti a uno dei cancelli della "Zona verde" nel centro di Baghdad. "Le forze di sicurezza hanno sparato proiettili di gomma e proiettili veri in aria per coloro che protestavano”, ha aggiunto la fonte, affermando che alcuni manifestati hanno iniziato a sparare contro le forze di sicurezza. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti sul numero dei feriti. (segue) (Res)