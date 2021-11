Vaccino: sottosegretario Costa, su vaccini under 12 attendiamo indicazioni enti regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi attendiamo le indicazioni della comunità scientifica, l'autorizzazione degli enti regolatori, e le indicazioni ci dicono che entro fine anno dovrebbe arrivare l'autorizzazione per vaccinare gli under 12. Si tratterà di un vaccino non obbligatorio, ma volontario". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ai microfoni di Radio 105 ha aggiunto: "Io credo che dobbiamo rinnovare ogni giorno piena fiducia nella scienza, nella comunità scientifica. Avremo uno strumento in più. Mi rendo conto che ci può essere una certa preoccupazione da parte dei genitori, anche per me quando ho portato mia figlia di 3 anni a fare i vaccini c'è stato un momento nel quale provi un poco di preoccupazione, però poi ti devi affidare. Se oggi il nostro paese sta uscendo da questa pandemia è perché la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini”, ha concluso.(Rin)