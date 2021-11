Imprese: Pazzali (Fondazione Fiera Milano), prossimo Salone del Mobile tornerà a formula classica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali ha pochi dubbi: l'edizione 2022 del salone del mobile tornerà nella sua forma classica, e non in quella aperta al grande pubblico e divisa in piccoli stand proposta dal Supersalone di quest'anno. "Il Supersalone – ha spiegato Pazzali a Nova - è stato un evento molto esclusivo e molto bello che ha fatto ripartire le fiere e Milano, ma certo gli espositori hanno bisogno di commercializzare i prodotti e di incontrare e discutere con i loro clienti, quindi il modello credo tornerà a quello del Salone del Mobile che abbiamo sempre visto". (Rem)