Brasile: ministro Esteri Franca riceve omologo Paraguay Acevedo

- E' in corso questo pomeriggio a Brasilia la visita ufficiale del ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo. Il vertice è stato organizzato su invito del capo della diplomazia brasiliana, Carlos França. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Brasilia, informando che "i ministri discuteranno questioni prioritarie nelle agende bilaterali e regionali, con particolare attenzione alla gestione della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu, di integrazione fisica, lotta alla Covid-19, lotta alle attività illegali e alla criminalità organizzata, oltre che a questioni legate alla modernizzazione del Mercato unico del sud (Mercosul)". Verrà firmato in particolare accordo che creerà la Commissione Bi-nazionale per la verifica dei Conti di Itaipu. Il Brasile è il principale partner commerciale del Paraguay e il secondo investitore diretto nel paese. Dal 2021 a settembre, l'interscambio ha raggiunto i 4,68 miliardi di dollari, con un aumento del 31 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il Paraguay ospita la terza più grande comunità brasiliana all'estero, stimata in 240.000 persone. (Brb)