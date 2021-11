Brasile: lotta all'inflazione, governo taglia del 10 per cento quasi tutti i dazi di importazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15) di ottobre, considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del paese, si attesta all'1,20 per cento su mese, spingendo la proiezione dell'inflazione annuale al 10,34 per cento. Si tratta del dato mensile più alto dal 1995, fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che dall'inizio dell'anno l'indicatore accumula un aumento pari all'8,30 per cento. Su mese otto dei nove segmenti di prodotti oggetto di analisi hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. Ancora una volta il risultato complessivo è stato favorito dall'aumento dei prezzi di trasporti (2,06 per cento), influenzati particolarmente dai rincari dei carburanti, e dai prezzi del capitolo "casa" (1,87), influenzati particolarmente dai rincari nelle tariffe dell'elettricità. (segue) (Brb)