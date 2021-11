Brasile: lotta all'inflazione, governo taglia del 10 per cento quasi tutti i dazi di importazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato diffuso al termine della riunione il Copom ha inoltre già informato che dovrebbe alzare nuovamente il tasso di un punto e mezzo percentuale in occasione della prossima riunione, prevista a dicembre. La previsione del comitato è quella di chiudere il 2021 con il Selic all'8,75 e il 2022 con il tasso al 9,75 per cento. Una riduzione del tasso avverrebbe solo nel 2023, al 7 per cento annuo. Nel rapporto Focus di oggi, inoltre, le istituzioni finanziarie prevedono che il Selic chiuda il 2021 a 9,25 e nel 2022 al 10,25. (segue) (Brb)