Ama: Zaghis, orgoglioso di aver guidato per due anni l'azienda

- Si è riunita oggi l'Assemblea dei soci di Ama spa, che ha preso atto delle dimissioni dell'Amministratore unico in carica, il dottor Stefano Zaghis che dal prossimo 15 novembre andrà ad assumere l'incarico di amministratore in un'altra azienda, ed ha nominato Angelo Piazza come nuovo amministratore unico protempore dell'azienda capitolina. Lo scrive in una nota Ama. "Sono felice e orgoglioso - dichiara Zaghis - di aver guidato per due anni questa azienda che ho preso sull'orlo della liquidazione giudiziale e riconsegno all'amministrazione di Roma Capitale risanata e nel pieno dell'attuazione del piano industriale 2020 - 2024. Mi auguro che essa possa evolvere ulteriormente da ogni punto di vista: patrimoniale, economico e industriale, per il bene dei suoi lavoratori e di tutti i cittadini - aggiunge Zaghis -. Con il piano di risanamento e il nuovo piano industriale sono state poste le fondamenta che rendono possibili obiettivi sfidanti in tal senso e sono certo che chi si appresta a proseguire l'importante lavoro di guida della più grande azienda dei servizi di igiene urbana di Italia saprà dare a tutto ciò ulteriore sviluppo. Ringrazio tutti quei miei collaboratori che durante questi due anni mi hanno affiancato con senso di responsabilità, professionalità e dedizione, senza i quali questi risultati sarebbe stati impossibili", conclude Zaghis.(Com)