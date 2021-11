Università: Resta, il covid ci insegna che possiamo risolvere i problemi solo cooperando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra atenei è la chiave per superare la crisi dovuta alla pandemia. Questo, in sintesi, ciò che dichiara a Nova Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della conferenza dei rettori delle università italiane, oggi ospite all'evento "Il secolo che cresce. Eredità e prospettive di una stagione che continua" organizzato dalla Fondazione Fiera Milano. "Il Covid – spiega Resta - ci ha insegnato che quando cerchiamo di risolvere i problemi 'a silos' non guardando le interazioni della società siamo sempre limitati. E quindi la vera sfida, ed è questo che come sistema universitario stiamo portando avanti, è quello sviluppare ricerca, formazione, sanità e pubblica amministrazione utilizzando l'Università proprio come grande infrastruttura del sapere e della conoscenza".(Rem)