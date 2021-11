Iraq: scontri Baghdad, premier Al Kadhimi incontra capi forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha incontrato i capi delle forze di sicurezza per discutere degli scontri in corso a Baghdad tra i gruppi di manifestanti filo-iraniani che protestano contro i risultati delle scorse elezioni parlamentari e le forze di sicurezza. Lo riferisce una fonte della sicurezza al portale informativo iracheno “Shafaq”, secondo la quale la riunione è stata convocata per discutere “gli sviluppi delle violenze che hanno seguito le proteste contro i risultati elettorali”. L'incontro arriva dopo alcuni scontri a fuoco tra manifestanti e forze di sicurezza davanti a uno dei cancelli della "zona verde" nel centro di Baghdad. "Le forze di sicurezza hanno sparato proiettili di gomma e proiettili veri in aria per disperdere coloro che protestavano”, ha aggiunto la fonte, affermando che alcuni manifestati hanno iniziato a sparare contro le forze di sicurezza. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti sul numero dei feriti. (segue) (Res)