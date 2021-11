Iraq: scontri Baghdad, premier Al Kadhimi incontra capi forze di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute ha precedentemente dichiarato che gli scontri di oggi a Baghdad hanno causato il ferimento di 125 persone di cui 27 civili. Le proteste contro i risultati elettorali sono state organizzate dai partiti sciiti iracheni filo-iraniani, in particolare l’Alleanza Fatah, il braccio politico delle Pmu, uscito sconfitto dalle elezioni del 10 ottobre ottenendo solamente 15 seggi su 329, rispetto ai 48 ottenuti nelle precedenti elezioni del 2018. I partiti filo-iraniani hanno denunciato brogli e frodi durante le elezioni che sarebbero alla base, secondo loro, del successo ottenuto dalla coalizione Al Sairoon, del leader politico religioso sciita Moqtada al Sadr. Le brigate di Hezbollah hanno definito le elezioni del mese scorso le "peggiori" dal 2003. La scorsa settimana, i partiti filo-iraniani hanno richiesto il riconteggio in più di 2.000 seggi elettorali. Una volta che i ricorsi saranno trattati dalla Commissione giudiziaria, i risultati saranno inviati all'Alta corte federale per la ratifica, quindi il presidente iracheno Barham Salih avrà 15 giorni per chiedere la convocazione del nuovo parlamento. (Res)