Roma: acque agitate al Municipio III e X, Sce fuori da maggioranza

- C'è aria di bufera nei Municipi III e X di Roma: sulla giunta i presidenti Paolo Marchionne e Mario Falconi non hanno trovato una chiave di unione con tutta la coalizione. Nel primo caso a restare fuori è la lista Sinistra civica ecologista che ha eletto qui un consigliere. Nel secondo caso, invece, la rappresentanza sembra mancare non soltanto a Sce ma anche ai Verdi e ai Giovani democratici: in tutto quattro consiglieri. Così nel pomeriggio di oggi la lista che nel corso della campagna elettorale ha tenuto uniti Liberare Roma, Articolo 1, Sinistra italiana e Sinistra per Roma - mentre Marchionne presentava al consiglio la sua giunta - si è affrettata a diramare una nota: "Apprendiamo con stupore la decisione del presidente del Municipio III di tenere fuori dalla giunta municipale Sinistra civica ecologista. È una scelta nata senza confronto, una scelta incredibile che ci pone fuori dalla maggioranza consiliare. Non voteremo la fiducia in consiglio. Si vince in coalizione e si governa in coalizione e non con monocolori mascherati. La scelta del presidente marchionne è politicamente grave perché ignora e umilia non solo la lista ma anche un presidio storico della sinistra romana come il comitato popolare del Tufello. Continueremo a fare la mostra parte per tutelare i cittadini del Municipio con il cuore a sinistra. Auguriamo buona fortuna al presidente Marchionne ne avrà bisogno". (segue) (Rer)