Roma: acque agitate al Municipio III e X, Sce fuori da maggioranza (2)

- Subito anche il capogruppo capitolino di Sce, Alessandro Luparelli, gli ha fatto eco: "Lascia senza parole la scelta del presidente del III Municipio Paolo Marchionne di lasciare Sinistra civica ecologista fuori dalla sua giunta. Siamo una forza politica leale e costruttiva - aggiunge -. Con il nostro impegno abbiamo dato un contributo decisivo alla vittoria, eleggendo uno straordinario consigliere come Simone Filomena che, con la sua comunità, presidia un quadrante popolare nevralgico per il territorio. In Municipio III non voteremo la fiducia al presidente Marchionne. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo, ma da oggi in quel territorio si apre una fase nuova". Non è dello stesso avviso il capogruppo di Roma futura, Giovanni Caudo, che invece nel Municipio ha una rappresentanza in giunta: "Nel Municipio Roma III la giunta Marchionne è in continuità con la precedente amministrazione. In terzo municipio c'è una comunità politica che è nata attorno all'esperienza della giunta e dell'amministrazione che ho presieduto fino a pochi giorni fa" e "come Roma Futura non possiamo che registrare elementi di continuità con l'esperienza politica precedente che sono coerenti con il percorso politico svolto sul territorio in tanti mesi". (segue) (Rer)