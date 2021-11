Reddito cittadinanza: Inps, effettuati tutti controlli previsti da legge, respinte oltre 1 milione domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inps, per quel che riguarda l'erogazione del Reddito di cittadinanza, "ha effettuato tutti i controlli possibili in base alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, applicando la Legge". Lo specifica in una nota lo stesso istituto, sottolineando come su 4.359.359 domande pervenute dal mese di aprile 2019 al 15 settembre 2021, 1.215.251, pari al 27,87 per cento del totale, siano state respinte, grazie ai controlli effettuati in fase di istruttoria. Altre 605.277, e cioè il 13,88 per cento del totale delle domande pervenute, sono le pratiche poste in decadenza da Inps per il venir meno dei requisiti in corso di fruizione. Infine, 123.816, pari al 2,84 per cento del totale, sono le pratiche revocate, per mancanza dei requisiti fin dall’origine, a seguito dei controlli interni disposti dall’Istituto o per effetto di segnalazione delle Forze dell’Ordine. L’Inps - si legge ancora nella nota - collabora con tutte le Forze dell’ordine, segnalando esso stesso le situazioni meritevoli di indagini che possono portare alla revoca della prestazione.(Rin)