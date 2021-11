Credito: Croazia, quasi il 90 per cento dei cittadini possiede un conto bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dell'Agenzia croata delle Finanze (Fina) mostrano che l'87,7 per cento dei cittadini croati ha uno o più conti aperti presso istituti di credito. La percentuale è calcolata in base al censimento del 2011, che vede una popolazione di 4.284.889 abitanti. Secondo i dati di Fina, 3.759.396 persone hanno uno o più conti aperti presso gli istituti di credito che operano in Croazia. I dati del Registro unificato dei conti mostrano che in Croazia, al 31 ottobre di quest'anno, c'erano un totale di 9.938.539 conti aperti presso banche e casse di risparmio, con un calo del 2,17 per cento su base annua. (Seb)