Decreto Capienze: M5s, nostri emendamenti per ripristinare garanzie privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario fare modifiche sostanziali al decreto Capienze per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle Pubbliche amministrazioni. Per questo in commissione al Senato abbiamo depositato alcuni emendamenti puntuali". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali Vincenzo Garruti, Maria Laura Mantovani, Gianluca Perilli, Vincenzo Santangelo e Danilo Toninelli. "Come ha osservato in audizione il Garante della privacy, Pasquale Stanzione - aggiungono -, il decreto deve essere rivisto nella parte che liberalizza il trattamento e il passaggio dei dati personali dei cittadini tra Pubbliche amministrazioni e anche verso terzi. E' giusto andare nella direzione della semplificazione per agevolare l'attuazione del Pnrr, ma con le previsioni del decreto si rischia di mettere a repentaglio la tutela della privacy dei cittadini. Cerchiamo di ottenere l’obiettivo della semplificazione senza creare un far west dei dati personali. Pertanto, con gli emendamenti interveniamo per ripristinare la base giuridica che permette il trattamento dei dati personali da parte delle Pa, prevedendone però l'estensione agli atti amministrativi generali". (segue) (Com)