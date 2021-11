Decreto Capienze: M5s, nostri emendamenti per ripristinare garanzie privacy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti pentastellati proseguono: "Inoltre, con le nostre proposte si punta a evitare la diffusione al pubblico dei dati personali detenuti dalle Pa; si prevede che sia data informazione agli interessati in caso di comunicazioni o diffusioni di dati; si ripristina la comunicazione preventiva al Garante in caso di comunicazioni dei dati per lo svolgimento di un pubblico potere; si prevede che la comunicazione di dati tra Pa venga effettuata attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati; si stabilisce che il trattamento dei dati per pubblico interesse debba in ogni caso avvenire nel rispetto delle disposizioni del Gdpr, come proporzionalità, necessità e minimizzazione dei dati; si prevede, infine - conclude la nota - un aumento del contingente di personale dell’ufficio del Garante privacy, per far fronte alle nuove necessità di supporto alle Pa". (Com)